Terzigno, il Forum dei Giovani organizza il dibattito pubblico tra i candidati sindaco

TERZIGNO – Un momento di confronto aperto alla cittadinanza per discutere idee, programmi e prospettive future della comunità. Il Forum dei Giovani di Terzigno promuove il “Dibattito tra candidati”, iniziativa pubblica dedicata ai protagonisti della prossima competizione elettorale amministrativa.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 20 maggio alle ore 20:30 presso Piazzetta Borgonuovo a Terzigno, dove i candidati si confronteranno davanti ai cittadini sui temi più importanti per il futuro del territorio.

L’evento nasce con l’obiettivo di favorire partecipazione, dialogo e informazione, offrendo ai cittadini l’opportunità di ascoltare direttamente le proposte, le idee e i programmi dei candidati in vista delle elezioni.

Il Forum dei Giovani sottolinea l’importanza di creare occasioni di confronto democratico soprattutto tra le nuove generazioni, stimolando una partecipazione attiva alla vita pubblica e amministrativa della comunità.

La serata sarà dunque un’occasione utile per approfondire temi legati allo sviluppo del territorio, ai servizi, alle politiche giovanili e alle prospettive future di Terzigno, in un clima di dialogo e partecipazione civica.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.