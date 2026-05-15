Il mistero del foro nel tappo della Bic: il dettaglio che può salvare la vita

Da decenni è uno degli oggetti più comuni nelle case, nelle scuole e negli uffici di tutto il mondo. Eppure dietro il design semplice della celebre penna Bic Cristal si nasconde una funzione che pochi conoscono davvero.

La storica penna a sfera, lanciata nel 1943 e diventata nel tempo un simbolo del design industriale essenziale, ha mantenuto quasi immutata la sua struttura: fusto esagonale trasparente, punta a sfera e cappuccio colorato. Proprio quel piccolo tappo, apparentemente banale, custodisce però un dettaglio fondamentale: il foro sulla parte superiore.

Un particolare introdotto ufficialmente nel 1993 e che non ha solo una funzione estetica o tecnica. Quel piccolo buco, infatti, è stato progettato soprattutto per motivi di sicurezza.

Il foro che può evitare il soffocamento

Molte persone, spesso senza accorgersene, hanno l’abitudine di mordicchiare o tenere in bocca il cappuccio della penna. Un gesto comune che, in alcuni casi, può trasformarsi in un pericolo reale: l’ingestione accidentale del tappo.

Per ridurre il rischio di soffocamento, Bic ha deciso di modificare il cappuccio introducendo un foro capace di garantire un minimo passaggio d’aria anche nel caso in cui il tappo finisca accidentalmente nelle vie respiratorie.

Una scelta progettuale che negli anni è stata riconosciuta come un importante accorgimento di sicurezza, soprattutto per bambini e ragazzi.

Non solo sicurezza: serve anche contro gli sbalzi di pressione

Il piccolo foro ha però anche un’altra funzione meno conosciuta ma altrettanto utile. Serve infatti a compensare gli sbalzi di pressione tra l’interno e l’esterno della penna.

Durante viaggi in aereo o in presenza di variazioni di altitudine, l’apertura permette all’aria di circolare evitando che la pressione interna faccia fuoriuscire improvvisamente l’inchiostro o provochi piccole “esplosioni” della cartuccia.

Un dettaglio tecnico che contribuisce alla durata e all’affidabilità della penna più venduta al mondo.

Un’icona del design rimasta quasi immutata

La Bic Cristal viene spesso considerata un esempio perfetto di design funzionale: economica, semplice, resistente e immediatamente riconoscibile.

Nonostante siano passati oltre ottant’anni dalla sua nascita, il progetto originale è rimasto praticamente invariato, a conferma di un equilibrio raro tra praticità e innovazione.

E proprio quel piccolo foro, ignorato dalla maggior parte delle persone, racconta come anche gli oggetti più comuni possano nascondere soluzioni intelligenti pensate per la sicurezza quotidiana.