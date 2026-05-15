Nasce nel Mandamento Baianese il primo Comitato Costituente di “Futuro Nazionale” con Vannacci

MANDAMENTO BAIANESE – Prende forma anche nel territorio del Baianese e della Bassa Irpinia il movimento politico “Futuro Nazionale”, ispirato alle idee del generale Roberto Vannacci. È stato infatti costituito il primo Comitato Costituente del Mandamento-Vallo Lauro Baianese, nato – spiegano i promotori – a seguito delle numerose adesioni registrate nelle ultime settimane.

A guidare il nuovo organismo territoriale sarà il dottor Antonio Del Giudice, nominato referente e responsabile del Comitato Costituente di Mugnano del Cardinale, con l’obiettivo di radicare il movimento politico in tutta l’area del Baianese e della Bassa Irpinia in vista della prossima Assemblea Costituente nazionale prevista per il mese di giugno.

“Vogliamo rappresentare una vera alternativa politica sul territorio – afferma Del Giudice – una destra autentica, coerente e radicata nei valori identitari, così come sostiene il generale Vannacci. Il nostro obiettivo è costruire una presenza forte e concreta attraverso nuovi comitati locali e, successivamente all’Assemblea Costituente di Roma, arrivare anche all’apertura di una sede territoriale”.

Il referente del Comitato ha inoltre rivolto un appello ai simpatizzanti e agli iscritti affinché partecipino attivamente alla crescita del progetto politico: “Invito tutti coloro che condividono le nostre idee a contattarmi per informazioni e per contribuire al radicamento del progetto sul territorio. Andiamo avanti verso il Futuro Nazionale”.

Il movimento punta dunque a consolidare la propria presenza nell’area irpina attraverso iniziative politiche, incontri pubblici e attività di organizzazione territoriale in vista dei prossimi appuntamenti politici e istituzionali.