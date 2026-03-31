Brusciano in cammino verso la Pasqua: fede, tradizione e comunità nella Domenica delle Palme

A Brusciano la comunità si è riunita domenica 29 marzo 2026 per celebrare la Domenica delle Palme, dando ufficialmente inizio ai riti della Settimana Santa.

La celebrazione, che rievoca l’ingresso di Gesù a Gerusalemme tra rami di palma e ulivo, ha preso il via dalla Chiesetta di San Sebastiano Martire. Da qui è partita la processione guidata dal parroco Salvatore Purcaro, con la partecipazione numerosa dei fedeli.

Il corteo ha attraversato le strade del paese fino a raggiungere Piazza XI Settembre, dove è stata celebrata la Santa Messa all’aperto con l’annuncio della Passione di Cristo. Al termine della funzione, i fedeli hanno fatto ritorno nelle proprie case portando con sé i ramoscelli di ulivo benedetti, simbolo di pace, fede e rinascita.

Accanto alla dimensione liturgica, non sono mancate le espressioni della tradizione popolare. Per le vie del paese si sono infatti visti i “fujenti”, devoti vestiti di bianco con fasce colorate, impegnati nella raccolta dell’obolo per la Madonna dell’Arco. Tra questi, la prima squadra di Brusciano “O’ Paller”, guidata da Felice Di Maiolo, in vista del pellegrinaggio del prossimo 6 aprile al Santuario della Madonna dell’Arco.

I momenti della Domenica delle Palme si inseriscono in un percorso già avviato nei giorni precedenti, come la Via Crucis del 27 marzo nel Rione Peppino Impastato, che ha visto la partecipazione della comunità interparrocchiale e dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Romano. Un’iniziativa che ha rappresentato, come sottolineato dallo stesso primo cittadino, un’occasione di condivisione, integrazione e speranza.

Nella riflessione del giornalista e sociologo Antonio Castaldo emerge il valore di questi momenti collettivi, capaci di rafforzare il senso di appartenenza e di offrire uno spazio di raccoglimento spirituale, anche alla luce delle difficoltà vissute negli ultimi anni tra pandemia e conflitti internazionali.

Un messaggio che trova eco anche nelle parole di Papa Leone XIV, che ha richiamato il significato più profondo della Pasqua, indicando in Cristo il simbolo della pace e del rifiuto di ogni forma di violenza.

Brusciano si conferma così una comunità viva e partecipe, capace di intrecciare fede, tradizione e identità nel cammino verso la Pasqua. (Antonio Castaldo)