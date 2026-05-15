Obbligo di firma per un consigliere comunale: avrebbe usato la scheda carburante della Polizia Municipale per l’auto privata

Nei giorni scorsi, a Pietradefusi (AV), i Carabinieri della Stazione di Dentecane – nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento – hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di un consigliere comunale del predetto Comune, gravemente indiziato del reato di peculato continuato.

Il provvedimento, disposto dall’Ufficio GIP del Tribunale di Benevento, scaturisce da un’articolata attività d’indagine condotta dai militari dell’Arma. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’amministratore avrebbe utilizzato sistematicamente la scheda carburante in dotazione all’autovettura di servizio della Polizia Municipale per rifornire la propria auto privata. Tale condotta avrebbe cagionato un danno erariale quantificato in alcune centinaia di euro.

Nel corso dell’interrogatorio preventivo, l’indagato ha fornito giustificazioni che gli accertamenti successivi hanno dimostrato non fondate. Tra queste, la presunta necessità di utilizzare il veicolo privato a causa di lavori di riparazione dell’auto comunale, interventi che, tuttavia, non sono risultati effettuati.

Il lavoro di riscontro documentale e la ricostruzione puntuale dei rifornimenti eseguiti, hanno fornito elementi di prova che hanno permesso al Giudice per le Indagini Preliminari di accogliere integralmente il quadro probatorio prospettato da questo Ufficio.

Il provvedimento odierno è una misura disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione ed il destinatario è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.