Campania, allerta meteo gialla per sabato 16 maggio: previsti temporali, vento forte e mare agitato

NAPOLI – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo valido per l’intera giornata di sabato 16 maggio 2026.

L’allerta entrerà in vigore dalla mezzanotte e resterà attiva fino alle ore 20 su tutto il territorio regionale, alla luce delle valutazioni effettuate dal Centro Funzionale della Protezione Civile sugli scenari meteorologici attesi nelle prossime ore.

Secondo le previsioni sono attesi locali rovesci e temporali, anche di forte intensità a scala locale. I fenomeni saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale, con la possibilità di grandinate e fulmini che potrebbero causare danni a coperture, strutture esposte e aree particolarmente vulnerabili.

Oltre alle precipitazioni, sono previsti anche venti forti occidentali con possibili raffiche, mentre il mare si presenterà agitato, con rischio di mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

L’avviso evidenzia inoltre un rischio idrogeologico con possibili fenomeni di impatto al suolo, tra cui:

* allagamenti;

* esondazioni;

* innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua;

* caduta massi;

* frane dovute alla fragilità dei terreni.

La Protezione Civile raccomanda ai Comuni e alle autorità competenti di attivare tutte le misure necessarie previste dai piani di emergenza, prestando particolare attenzione anche alla tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle forti sollecitazioni del vento.

Si invita la cittadinanza alla prudenza, limitando gli spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi e prestando attenzione nelle aree soggette ad allagamenti o vicino ad alberi e strutture instabili.