Angri 1927, svolta dirigenziale: Vincenzo Devito è il nuovo DS

L’Angri 1927 riparte dalla scrivania. Il club grigiorosso ha ufficializzato Vincenzo Devito come nuovo Direttore Sportivo, affidandogli le chiavi dell’area tecnica in una fase cruciale della stagione. Una scelta chiara, che va nella direzione della programmazione e della continuità.

Originario di Baiano, Devito è un dirigente con un percorso strutturato: laurea in Economia e Management dello Sport e una lunga esperienza maturata tra calcio professionistico e dilettantistico. Prima di approdare al ruolo di DS, ha costruito gran parte del suo profilo guidando settori giovanili di club importanti come Casertana, Avellino e Paganese, tutte realtà di Lega Pro, dove si è distinto per organizzazione e capacità di valorizzare i giovani.

Negli ultimi anni il salto definitivo nell’area tecnica, con incarichi da Direttore Sportivo in piazze come Molfetta, Termoli (Serie D) e Baiano, contribuendo allo sviluppo sportivo e strutturale delle società coinvolte. Un lavoro spesso dietro le quinte, fatto di relazioni, scelte mirate e visione a medio-lungo termine.

Ora la chiamata dell’Angri: a Devito il compito di costruire, pianificare e dare identità al progetto grigiorosso. La società punta su un profilo esperto, radicato nel territorio e abituato a lavorare con metodo.

La palla passa al campo, ma la regia è già partita.