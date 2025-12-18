Curva Sud Avellino, l’appello alla vigilia: “Tocca a noi, ora più che mai”

Alla vigilia della sfida del Partenio-Lombardi, arriva un messaggio chiaro e diretto dalla Curva Sud Avellino, che chiama a raccolta tutto il popolo biancoverde. Un invito all’unità, alla presenza e al sostegno totale verso la squadra in un momento delicato della stagione.

“Sabato sarà una partita da lupi, da vivere al massimo sia in campo che sugli spalti”. È questo il concetto che attraversa l’appello diffuso dal cuore del tifo organizzato, che ribadisce quanto il contributo del pubblico possa fare la differenza. Dove non arrivano le gambe dei giocatori, dovrà arrivare la voce della curva.

L’obiettivo è uno solo: trasformare il Partenio in un fattore determinante. Per questo viene chiesto a tutti, dalla curva alle tribune, di raggiungere lo stadio con anticipo e di portare con sé la sciarpa, per creare un colpo d’occhio compatto e un’atmosfera carica già dal riscaldamento.

Il messaggio è semplice ma potente: cantare a squarciagola, far tremare lo stadio e trasmettere a chi scende in campo voglia, appartenenza e orgoglio. Perché Avellino non è solo una squadra, ma un popolo che sa stringersi nei momenti che contano.

Sabato, al Partenio, tocca a tutti. Ora più che mai.