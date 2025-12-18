Pro Loco di Serino, rinnovate le cariche: Pasquale Guarino nuovo Presidente

Lunedì 15 dicembre l’assemblea della Pro Loco di Serino ha rinnovato le cariche direttive per il prossimo mandato ed ha scelto la via della continuità e della stabilità.

Il nuovo Presidente sarà Pasquale Guarino, già Vice Presidente nel precedente Consiglio che con

Lorenzo Muscati, nuovo Vice Presidente, e Liberato Santoro, nuovo Segretario/tesoriere, aveva condiviso il precedente mandato. Ad affiancarli ci saranno Annarita De Feo, già segretario negli ultimi 2 mandati, e Fabio Solimene, unico nuovo ingresso.

“Da anni dedico il mio impegno a questa associazione e al territorio che rappresenta, mosso dalla convinzione che solo attraverso la partecipazione attiva e il lavoro collettivo si possano costruire comunità più coese e vivaci. La Pro Loco è il cuore pulsante della nostra identità locale, custode delle nostre tradizioni e promotrice di quelle iniziative che rendono il nostro territorio un luogo speciale in cui vivere.

Ringrazio di cuore chi mi ha preceduto, chi mi affianca e chi continuerà a credere in questo progetto. Il lavoro da fare è tanto, ma con passione e dedizione sono certo che continueremo a scrivere pagine importanti per la nostra comunità”, ha dichiarato il Presidente Pasquale Guarino.

Il nuovo direttivo si è insediato con l’obiettivo di dare continuità ai progetti avviati e di sviluppare nuove iniziative per la comunità locale. Tra le priorità figurano la promozione delle tradizioni locali, l’organizzazione di eventi culturali e ricreativi e la promozione turistica.

Il Presidente e tutto il direttivo ringraziano i soci per la fiducia accordata e si impegnano a lavorare con entusiasmo e professionalità per il bene della comunità.