Roccabascerana, “Illumina la notte”: la rassegna natalizia entra nel vivo nel segno di Antonio Principe

Entra nel vivo a Roccabascerana Illumina la notte, la rassegna natalizia promossa dal Comune di Roccabascerana con il contributo della Pro Loco Roccabascerana, del Forum dei Giovani e della cooperativa Marinella, con appuntamenti diffusi tra il Centro arte e cultura Cassano Caudino, le chiese e gli spazi pubblici del paese.

Il programma prevede oggi, alle ore 17 al Centro arte e cultura Cassano Caudino, il Concerto di Natale a cura delle classi della scuola primaria di Roccabascerana (I.C. “Carlo del Balzo”).

La rassegna proseguirà il 22 dicembre con Christmas School, la tradizionale tombolata con premi, canti e balli, mentre il 26 dicembre, nella chiesa di Santo Stefano e Maria santissimo del Carmelo a Squillani, spazio a “Prendi la speranza e cammina”, esibizione canora dei bambini dell’oratorio, seguita da Note di Natale (seconda edizione).

Tra gli appuntamenti in calendario anche il Xmas Village del 28 dicembre nella villa comunale di Roccabascerana, con dj set a cura del Forum dei Giovani, e il Villaggio di Babbo Natale del 30 dicembre al Centro arte e cultura Cassano Caudino, con animazione, giochi gonfiabili, musica e spettacolo di giocoleria per grandi e piccoli. Il programma proseguirà il 4 gennaio con Aspettando la Befana, tra tombola dei prodotti tipici locali e animazione, e si concluderà il 17 gennaio con la commedia in due atti «Ce penza mamma», a cura dell’associazione “Gli Amici del Teatro” Onlus.

Momento particolarmente significativo della rassegna sarà il concerto di sabato 3 gennaio, alle ore 18 nella Chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Cassano Caudino, con l’esibizione dell’Hirpus Clarinet Ensemble, dedicato alla memoria del consigliere comunale Antonio Principe, scomparso la scorsa estate.

«Illumina la notte è una rassegna costruita insieme alle realtà associative del territorio, con l’obiettivo di animare il paese nel periodo natalizio», dichiara il sindaco Roberto Del Grosso. «Il concerto del 3 gennaio sarà anche un momento di ricordo per Antonio Principe, che ha seguito con passione l’organizzazione delle iniziative natalizie. Dedicargli questo appuntamento è un segno di riconoscenza da parte della comunità».

L’intervento è co-finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2021-2027 – Fondo di rotazione ex legge 183/1987 – Accordo per la Coesione della Regione Campania. Progetto finanziato con la delibera Cipess.