Convegno “Anatomia del Bullismo” a Roccarainola: Un’Analisi approfondita con la Dottoressa Veronica Simeone

Il 15 dicembre 2023, Roccarainola (NA) diventerà il palcoscenico di un importante evento educativo e di sensibilizzazione promosso dall’associazione di promozione sociale “Attivi, Creativi e Corsivi”, in collaborazione con il Comune e l’Istituto Comprensivo Statale Roccarainola-Tufino. Il convegno, intitolato “Anatomia del Bullismo”, si svolgerà presso la Scuola Media, nella classe I A, alle ore 9.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è affrontare il delicato tema del bullismo e del cyberbullismo attraverso una prospettiva informativa e formativa. A guidare il dibattito sarà la dottoressa Veronica Simeone, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, esperta nel campo delle dinamiche relazionali e comportamentali dei giovani.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali della dirigente scolastica, prof.ssa Angela Sciancalepore, che accoglierà i partecipanti insieme al sindaco Giuseppe Russo. Saranno presenti anche il presidente dell’associazione “Attivi, Creativi e Corsivi”, Michele Miele, e l’avv. Annamaria D’Arienzo, garante per la disabilità per il Comune di Roccarainola, dimostrando così l’importante coinvolgimento delle istituzioni locali.

Particolarmente significativa sarà la presenza del Maresciallo dei Carabinieri Vincenzo Ferrara, sottolineando il ruolo delle forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto del bullismo. Il colonnello Orlando De Luca, delegato alla Pubblica Istruzione e responsabile del progetto, contribuirà anch’esso a portare un punto di vista fondamentale all’interno della discussione.

Il convegno affronterà in modo approfondito le dinamiche del bullismo e del cyberbullismo, analizzando le cause, gli effetti e le possibili strategie di prevenzione. La dottoressa Veronica Simeone guiderà il pubblico attraverso una riflessione critica su come affrontare questo fenomeno complesso e diffuso, offrendo strumenti pratici per genitori, insegnanti e giovani stessi.

Si tratta di un’iniziativa lodevole che mira non solo a sensibilizzare, ma anche a promuovere una cultura della gentilezza, del rispetto reciproco e della consapevolezza tra i giovani. Il convegno “Anatomia del Bullismo” si configura dunque come un passo concreto nella direzione di una comunità più consapevole e attenta alle sfide sociali dei nostri tempi.