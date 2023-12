Al Dott. Antonio Capone il premio “Binews 2023”: Eccellenza nell’Agricoltura Vinicola Campana

È con immenso orgoglio e soddisfazione che la Giuria della X edizione del Premio Binews annunci il conferimento al Dott. Antonio Capone dell’Eccellenza dell’Anno”, un riconoscimento che sottolinea la sua straordinaria dedizione e contributo al settore agricolo, in particolare nel contesto vitivinicolo della Campania.

Il Dott. Capone ha dedicato l’intera sua carriera all’ambito agricolo, con una particolare enfasi nel settore vitivinicolo. La sua passione e dedizione sono state evidenti fin dal 2001, quando ha iniziato a lavorare con fervore presso l’azienda vitivinicola Mastroberardino. Qui, ha accumulato una conoscenza approfondita sui vitigni autoctoni campani, contribuendo in modo significativo alla crescita e allo sviluppo dell’azienda.

La motivazione alla base dell’assegnazione di questo prestigioso premio evidenzia la vasta competenza del Dott. Capone, che si estende anche alla gestione tecnica e aziendale dell’azienda corilicola e viticola di famiglia. La sua visione olistica e la sua capacità di coniugare la passione per la viticoltura con le competenze gestionali lo distinguono come una vera “Eccellenza dell’Anno”.

Il Dott. Capone ha dimostrato un impegno straordinario nel condividere le sue competenze con la comunità agronomica. La sua partecipazione come relatore a numerosi convegni dedicati alla viticoltura ed enologia lo ha reso un punto di riferimento nel settore, contribuendo in modo tangibile allo sviluppo e all’innovazione.

Il 2020 ha visto il Dott. Capone ricevere il riconoscimento di miglior agronomo italiano dall’agenzia Vinoway, confermando la sua eccellenza e il suo ruolo di guida nel campo. Attualmente, la sua partecipazione come membro della commissione di tecnici di degustazione vini Denominazione di Origine della Campania sottolinea il suo impegno nella promozione e valorizzazione dei prodotti vitivinicoli locali.

La leadership del Dott. Capone si estende anche all’ambito ordinistico. Dopo aver ricoperto il ruolo di Vicepresidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Avellino dal 2017 al 2021, è stato eletto Presidente nel 2021 e attualmente ricopre la carica di Consigliere della Federazione Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Campania.

Il Premio “Binews 2023 per l’Agronomo dell’Anno” è un tributo meritato per il contributo eccezionale del Dott. An tonio Capone al settore agricolo e per la sua dedizione costante all’eccellenza. La cerimonia di premiazione è prevista per il 30 dicembre 2023, alle ore 20:30, presso il suggestivo teatro Colosseo di Baiano. Un’occasione straordinaria per celebrare la grandezza di un professionista che ha reso onore alla sua professione e alla comunità agricola nel suo complesso. Con i migliori saluti, auguriamo una serata di festa e riconoscimento per il Dott. Antonio Capone.