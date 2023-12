Il “Weekend del Sorriso” a Monteforte Irpino: Un’iniziativa Gioiosa e Solidale. L’8 dicembre il weekend conclusivo

Monteforte Irpino si prepara ad accogliere il “Weekend del Sorriso”, un evento organizzato con amore e dedizione dall’amministrazione comunale in collaborazione con diverse associazioni locali. L’appuntamento è fissato per venerdì 8 dicembre 2023, alle ore 16:30, presso la suggestiva Casa della Cultura di Monteforte Irpino, situata in Piazza Umberto I°.

L’ispirazione di questo evento nasce dalla volontà di regalare momenti di gioia e spensieratezza ai più piccoli della comunità. Fin dal mese di novembre, ogni weekend è stato animato da incontri ludico-ricreativi, promossi grazie al prezioso partenariato con Eventi 2000, Monteforte Comicità, Amici della Biblioteca, Asd Smile Il Fiorellino e la Tartaruga, e Piccoli Sogni.

Il culmine di questa entusiasmante iniziativa avverrà proprio durante il “Weekend del Sorriso” fissato per l’8 dicembre. In questa occasione, saranno rilasciati attestati di partecipazione a tutti i bambini che hanno preso parte alle attività, oltre a libri di lettura per incoraggiare il gusto per la cultura sin da piccoli. Un gesto che mira a stimolare la passione per la lettura e l’apprendimento, trasmettendo un messaggio di crescita e sviluppo.

Il pomeriggio sarà ricco di divertimento grazie a animazioni, giochi e balli pensati appositamente per intrattenere i più giovani. Sarà un’occasione per le famiglie di trascorrere momenti spensierati e gioiosi insieme, creando ricordi preziosi che rimarranno nel cuore di tutti.

Una particolare attenzione sarà rivolta ai nuovi nati del 2023, con la consegna di pigotte per i primi 15 bambini venuti al mondo quest’anno. Un gesto simbolico che accoglie i nuovi membri della comunità con affetto e attenzione.

La solidarietà avrà un ruolo centrale nell’evento, con la presenza di mercatini di beneficenza, a cura della Confraternita di Misericordia di Monteforte Irpino ODV, finalizzati a sostenere le iniziative dell’UNICEF. Parte del ricavato sarà destinato a progetti che mirano a migliorare le condizioni di vita dei bambini più vulnerabili nel mondo, contribuendo così a diffondere il sorriso anche oltre i confini locali.

Il “Weekend del Sorriso” rappresenta un esempio virtuoso di come la comunità di Monteforte Irpino possa unirsi in un abbraccio caloroso, mettendo in primo piano la gioia, la cultura e la solidarietà. Un’occasione da non perdere per vivere insieme momenti di felicità e condividere la bellezza di essere parte di una comunità che si prende cura dei propri membri con amore e attenzione.