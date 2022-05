Contrada(Av): Il ricordo del pugile Emanuele Altavilla celebrata con la consegna di Borse di Studio Sportive. Domattina alle 10.00 la Cerimonia di Premiazione.

Era il 27 settembre 2020 quando la vita di un giovane ragazzo Emanuele Altavilla venne spezzata tragicamente in seguito a un incidente stradale sul raccordo Avellino-Salerno. Il 25enne di Avellino aveva tante passioni, tra cui quella per la boxe ed era stimato e apprezzato da tutti coloro che lo conoscevano come ragazzo buono, diligente ed esemplare. Il suo ricordo ora resterà per sempre grazie ad Borsa di Studio Sportiva voluta dall’ ACCADEMIA PUGILISTICA CONTRADA ed istituzionalizzata dal voto unanime del Consiglio di Istituto Forino-Contrada e della sua Dirigente Dottoressa Angela Paletta attraverso cui si permetterà a 4 alunni contradesi, ogni anno, di essere premiati come detto da una borsa di studio sportiva e frequentare cosi’ gratuitamente per alcuni mesi la Palestra dell’ Accademia Pugilistica Contrada. Non celano la loro commozione gli appartenenti allo staff dell’ Accademia Pugilistica Contrada. Ecco le loro sentite parole:“Ciao Manu …ci manchi! Chissà che starai facendo, se boxando con gli Angeli o insegnando loro come fare un dolce” Abbiamo avuto una idea, speriamo ti piaccia. Grazie al Consiglio di Istituto e alla Dirigente dell’IC Forino-Contrada, la nostra Amministrazione Comunale , il nostro Sindaco De Santis, 4 alunni contradesi, ogni anno, saranno premiati con una borsa di studio sportiva in tuo onore, e potranno frequentare gratuitamente la nostra palestra per alcuni mesi. Cercheremo di trasmettere loro, l’arte della boxe, la disciplina, il rispetto per sé stessi e per gli altri, nonché il senso di appartenenza e la famiglia. …. perché noi, in fin dei conti, siamo una grande famiglia. Il tuo ricordo dovrà sempre rimanere vivo.” Domani a Contrada la Cerimonia di Premiazione a cui parteciperanno gli alunni delle Scuole Medie, la famiglia del ragazzo e le autorità Comunali , Civili ,Militari e Scolastiche. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo