Santo Stefano del Sole. Urciuoli si ricandida: “Un’occasione per essere… il sindaco che sono stato”.

“In questi cinque anni – racconta Urciuoli – ho cercato di trasmettere un messaggio: storia e tradizione, ai nostri giorni, non sono concetti anacronistici; al contrario, per la mia amministrazione hanno rappresentano i capisaldi per una gestione virtuosa dettata dalla volontà di continuare su una strada sicura, una strada concreta”.

La lista Il Sole capeggiata da Urciuoli, rappresenta uno spaccato chiaro della comunità e, oltre agli storici alleati Giuseppe Alfano, imprenditore esperto nel turismo di prossimità, e Vito Luciano, vede nuove partecipazioni che spingono all’innovazione, non dimenticando le radici di ognuno: Simona Calore imprenditrice nel settore del commercio alimentare, Carlo Fiore dipendente pubblico nel settore dell’impiego, Angela Carrino ragioniera, Antonietta Sarno sociologa…

“Ho voluto creare una squadra forte ed eterogenea – spiega Urciuoli – Al mio fianco, come sempre, persone che lavorano per il bene del paese e del territorio con una chiara consapevolezza: si intraprende un’attività solo quando si ha la certezza di portarla a termine e nel migliore dei modi”.

Urciuoli non rinnega niente di quanto fatto e guarda alla sua nuova candidatura come un modo per poter confermare la sua figura, pur avendo al suo fianco delle novità.

“Se è vero che sono il rappresentante della continuità e di una politica di conservazione e tradizione – precisa il sindaco Franco Urciuoli – mi rendo conto che c’è bisogno di integrare, innovare e cambiare le regole che per tanti anni hanno fatto del nostro un comune virtuoso e non decadente”.

Fierezza e gratitudine per tutti coloro che hanno scelto di far parte della lista Il Sole: “Come Gianluca Rotondi, presidente del Gruppo MAC sponsor dell’Avellino Calcio, imprenditore irpino di spessore che ha accettato il mio invito ad intraprendere questa avventura a testimonianza nel suo forte impegno nella crescita economica del territorio, con il quale da qualche anno sviluppiamo progetti per S. Stefano”.

Nel programma è alta l’attenzione al PNRR e alle opportunità che arrivano dall’Europa: “Considerando quanto il mondo sia cambiato in questi ultimi due anni – commenta Urciuoli – i nostri concittadini sono oggi più che mai consapevoli di vivere in un paese come S. Stefano del Sole che non presenta debiti e che grazie al suo virtuosismo riesce ad avere accesso al 100% delle opportunità che il PNRR mette a disposizione. Non è banale – conclude il sindaco Urciuoli – ma vorrei sottolineare che la metà dei comuni italiani si trova in condizioni economiche disastrose a causa di atteggiamenti scriteriati e scelerati, e che oggi, ancora una volta, rischiano di perdere il treno delle opportunità…”.