Conte a Castellammare: “Rispetto per De Luca, ma la guida del nuovo percorso è affidata a Fico”

Intervento politico di Giuseppe Conte a Castellammare di Stabia, dove il leader del Movimento 5 Stelle ha parlato della candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania e dei rapporti con l’amministrazione uscente guidata da Vincenzo De Luca.

«C’è rispetto istituzionale per il presidente De Luca – ha affermato Conte – ma oggi la responsabilità di guidare un nuovo percorso politico in Campania è affidata a Roberto Fico, insieme al Movimento 5 Stelle e alle altre forze che sostengono il progetto».

Conte ha sottolineato che la scelta del M5S punta a «costruire una fase diversa», centrata sulla partecipazione e sulla gestione condivisa delle politiche regionali.

Nel corso dell’incontro, l’ex presidente del Consiglio ha affrontato anche il tema delle amministrative a Caivano: «A Caivano andiamo per ascoltare e lavorare nei quartieri. I problemi non si risolvono con passerelle istituzionali o con riflettori accesi per un giorno».

Riguardo alla mancata presentazione della lista di Fratelli d’Italia nel comune napoletano, Conte ha aggiunto: «Chi si assume la responsabilità politica deve essere coerente. Noi ci mettiamo la faccia: se gli elettori sceglieranno di sostenerci, ne saremo onorati; altrimenti saranno liberi di continuare ad applaudire chi si limita alle visite di facciata».

Il tour elettorale proseguirà nei prossimi giorni in diverse città della Campania.