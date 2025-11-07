Sirignano, un momento per ricordare: evento in Sala Consiliare a 45 anni dal terremoto dell’Irpinia

A quarantacinque anni dal terremoto del 23 novembre 1980, che segnò in modo indelebile la storia dell’Irpinia, Sirignano si prepara a vivere un momento di riflessione collettiva.

Giovedì 20 novembre, alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare del Comune, l’Associazione Irpiniavventura, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, promuove un incontro dedicato alla memoria, alla testimonianza e all’approfondimento tecnico-scientifico del sisma che devastò numerosi territori del Mezzogiorno.

L’iniziativa prevede gli interventi del Prof. Felice D’Apolito, presidente di Irpiniavventura, e del Dott. Andrea Tropeano, vicepresidente dell’associazione. A seguire, contributi dell’Amministrazione comunale e due relazioni tecniche: quella del geologo Dott. Luigi Ammirati, incentrata sugli aspetti scientifici del sisma, e quella dell’Ing. Carmine Prezioso, focalizzata sulle conseguenze strutturali e sugli interventi attuati negli anni successivi.

Prevista anche la partecipazione di Stefano Napolitano, responsabile della Protezione Civile di Baiano, insieme alle testimonianze dirette di chi visse quei giorni segnati dalla paura, dalle perdite e dalla solidarietà.

Durante la serata sarà presentata e analizzata la prima pagina originale de Il Mattino del 26 novembre 1980, quella che riportava in apertura il titolo diventato simbolo di una nazione ferita: “Fate presto”.

Al termine dell’incontro, ai presenti sarà consegnata una copia fedele di quella storica prima pagina, come gesto di memoria e impegno verso le nuove generazioni.

L’appuntamento si propone come un’occasione per ricordare, comprendere e trasmettere: perché la memoria non è solo ricordo, ma responsabilità condivisa.