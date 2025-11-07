Sant’Anastasia, la Caserma dei Carabinieri di Via Primicerio sarà operativa h24

Novità sul fronte della sicurezza a Sant’Anastasia. La caserma dei Carabinieri di Via Primicerio sarà aperta tutti i giorni, 24 ore su 24. L’annuncio arriva dal sindaco Carmine Esposito, che ha reso nota la decisione a seguito di un incontro con il comandante della Stazione e i vertici dell’Arma.

La scelta di garantire una presenza continuativa del presidio – ha spiegato Esposito – rappresenta una risposta diretta alle richieste di maggiore controllo e vicinanza sul territorio. L’obiettivo è assicurare interventi più rapidi, monitoraggio costante e un punto di riferimento sempre disponibile per la cittadinanza.

Il sindaco ha espresso apprezzamento per la collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, sottolineando l’importanza del coordinamento istituzionale nel rafforzare la sicurezza urbana.

L’amministrazione comunale fa sapere che l’impegno sulla tutela del territorio proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori azioni dedicate alla prevenzione e al presidio delle aree sensibili del comune.