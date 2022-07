CISL FP. “ASL AVELLINO I LAVORATORI DEL COMPARTO MERITANO PIU’ RISPETTO”

In una nota inoltrata alla direzione strategica dell’ASL di Avellino i dirigenti della CISL FP aziendali Walter Perillo Segretario e Gerardo Belmonte Responsabile della Contrattazione chiedono maggiore attenzione al rispetto delle intese sottoscritte, poiché non si possono mortificare i lavoratori non mantenendo impegni sottoscritti e relativi al 2021. Su alcuni aspetti – dichiarano Perillo e Belmonte – i ritardi non sono giustificati ne giustificabili a appare evidente che dovendo a breve subentrare una nuova direzione strategica, i lavoratori corrono il rischio di vedere ulteriormente dilatati i tempi per vantare diritti già acquisiti nel rispetto delle procedure attivate e sulle quali sono state anche deliberate le risoluzioni. Interviene sulla materia anche il Reggente della CISL FP Irpinia Sannio Pietro Antonacchio che incalza: in un momento di grave crisi economica del paese che forse a settembre causerà un attestarsi dell’inflazione al 10 per cento circa se non forse anche su valoro superiori, è impensabile che accordi sottoscritti su miglioramenti economici che allo stato attuale andrebbero a coprire solo ed esclusivamente una grave perdita di potere d’acquisto dei salari, si sia così disattenti alle condizioni dei lavoratori, nel mentre si assiste al proliferare nell’attribuzione di incarichi a scadenza di mandato. E’ sempre la stessa storia. Gli ultimi rimangono ultimi, anche se eroi.

Il Coordinatore Contrattazione ASL Avellino Gerardo Belmonte

Il Segretario Aziendale

Walter Perillo

Il Reggente CISL FP Irpinia Sannio