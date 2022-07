Mugnano del Cardinale – Mese Filomeniano ecco il programma

Lunedì 1 agosto inizierà il mese Filomeniano con un programma fitto di appuntamenti. Quest’anno tante sono le novità: ci saranno visite guidate, convegni e lo stand dell’Arciconfraternita in piazza.

Dom Giuseppe Autorino ha affermato: “La festa 2022 in onore di Santa Filomena vuole essere un anno in cui si inizia a riscoprire la bellezza spirituale della nostra santina che resta ancora viva nella vita di tanti devoti in tutto il mondo. Una bellezza che è cultura e amore fraterno, che riesce a parlare in questo tempo tanto precario a livello sociale, politico e religioso. Santa Filomena, prega per noi”.

Ecco il programma nella locandina allegata: