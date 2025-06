Cicciano, il Dirigente Scolastico Giacomo Vitale va in pensione: la comunità scolastica lo saluta con affetto e gratitudine

CICCIANO (NA) – Dopo anni di impegno, professionalità e umanità al servizio della scuola, il professor Giacomo Vitale, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Bovio/Pontillo/Pascoli di Cicciano, saluta la comunità educativa e si avvia alla meritata pensione.

Giovedì scorso, in occasione dell’ultimo collegio docenti da lui presieduto, il personale dell’istituto ha voluto dedicare al dirigente un commosso messaggio di saluto, testimonianza di un legame profondo nato in poco tempo, ma capace di lasciare un segno indelebile.

Arrivato “in punta di piedi”, come molti hanno sottolineato, Giacomo Vitale si è distinto non solo per le sue competenze organizzative e gestionali, ma soprattutto per la sua capacità di ascolto, per la gentilezza nei modi, per l’empatia sincera con cui ha saputo avvicinarsi a ogni membro della scuola.

“Dirigere una scuola – si legge nel messaggio condiviso durante il collegio – non significa solo prendere decisioni, ma ascoltare, comprendere, farsi carico delle persone. E Lei l’ha fatto sempre, ogni giorno, guardandoci negli occhi, facendoci sentire visti, accolti, importanti.”

Durante il suo incarico, il prof. Vitale ha costruito un clima di fiducia e rispetto, promuovendo la collaborazione tra docenti, personale e famiglie. La sua leadership umana e presente ha rappresentato un punto di riferimento in anni complessi per il mondo scolastico, e ha contribuito a rendere l’istituto un luogo di crescita autentica.

Ora, per il professor Vitale, si apre una nuova fase della vita. La comunità scolastica lo saluta con un abbraccio simbolico, augurandogli giorni sereni e ricchi della stessa bellezza che ha saputo seminare attorno a sé.

A chiusura del messaggio, una citazione di Rousseau che ben riassume lo spirito del suo operato: “Ascoltare davvero significa essere presenti con l’anima, non solo con le orecchie.”

Con stima profonda e affetto vero, la comunità scolastica.