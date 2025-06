ITALIAN BEST COMPANY: IL RACCONTO DEL TALENTO ITALIANO CHE COSTRUISCE VALORE E FUTURO

di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO – PMI INTERNATIONAL

In un tempo in cui narrare ciò che funziona è diventato necessario quanto agire per migliorare il sistema economico e sociale, il progetto ITALIAN BEST COMPANY nasce con un obiettivo semplice ma ambizioso cioè valorizzare il talento italiano attraverso le storie di chi, ogni giorno, contribuisce con il proprio lavoro a costruire valore, impresa e coesione sociale.

Dal 2022, insieme alla Regione Campania e con una rete sempre più solida di partner – tra cui AZIMUT BANK, CONTO ARTIGIANATO, BNI NAPOLI, SARDEX, gli amici di RINASCIMENTO PARTENOPEO e numerose altre realtà territoriali e nazionali – portiamo avanti questa iniziativa che ha trovato in PMI INTERNATIONAL il PROMOTORE e CAPOFILA, in coerenza con la nostra missione: dare voce e forza al mondo produttivo, favorendo l’incontro tra chi fa impresa e chi crede nell’Italia del merito, dell’innovazione e della responsabilità.

Ogni anno selezioniamo 25 storie di successo, imprenditoriali e professionali, che raccontiamo attraverso interviste video e articoli. Non sono solo casi virtuosi: sono volti, idee, percorsi che parlano il linguaggio della concretezza e dell’umanità. Ma ciò che rende unico il progetto è l’impegno sociale che chiediamo a ciascun protagonista cioè una partecipazione graduale, volontaria ma concreta, a iniziative benefiche, culturali e solidali. L’impresa, oggi, non può più essere solo creazione di profitto, ma anche motore di coesione e responsabilità collettiva.

Ogni quattro anni, raccogliamo 100 di queste storie in un’opera editoriale speciale: IBC Stories, un almanacco dell’eccellenza italiana che unisce carta e digitale, grazie a QR code che rimandano ai contenuti multimediali ospitati sul sito ufficiale www.italiabestcompany.com.

Un modo per dare memoria e continuità alle esperienze raccontate, e per costruire un archivio del talento italiano che sia anche stimolo per le generazioni future.

Non manca l’aspetto relazionale e strategico: ogni edizione di IBC ospita un Business Speed Match, un momento di incontro dinamico tra imprenditori, professionisti, innovatori. È qui che spesso nascono collaborazioni, si scoprono opportunità, si rafforza quel tessuto relazionale che è alla base dello sviluppo, soprattutto per le PICCOLE e MEDIE IMPRESE, oggi più che mai chiamate a fare rete per competere.

Il prossimo appuntamento sarà particolarmente significativo: il 17 LUGLIO 2025, in occasione del decennale di PMI INTERNATIONAL – CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO, celebreremo non solo la nostra storia associativa, ma anche l’avvio della nuova edizione di ITALIAN BEST COMPANY. Sarà un evento carico di significato, nel quale guarderemo indietro con gratitudine e avanti con determinazione.

Chi crede nelle imprese, chi lavora per un’Italia più giusta e più forte, troverà in IBC un luogo di convergenza, di esempio e di visione. Perché ogni storia merita di essere raccontata, se porta con sé il seme del futuro.