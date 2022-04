Caserta. 1 Maggio Identitario per la Ugl, Palumbo: “Chi globalizza la mozzarella è un nemico del territorio”

Sarà un 1 Maggio identitario quello della Ugl Caserta, da trascorrere all’insegna del territorio e dei suoi simboli. Una task force, quella del sindacato di Piazza Ruggiero, iniziata il 29 Aprile, allorquando il Segretario Ferdinando Palumbo ha fatto visita al coordinamento unitario di difesa del patrimonio bufalino, riunito in presidio permanente sotto il monumento ai caduti. Loro – ha postato sulla sua pagina ufficiale – portano avanti una battaglia a tutela di un prodotto e soprattutto di un marchio che è la prima e più importante immobilizzazione immateriale del territorio. La nostra mozzarella assicura migliaia di posti di lavoro buono, anche io mi batterò per la dignità degli addetti e per la messa in sicurezza del prodotto. Nel pomeriggio del 30 rendez-vous col responsabile della Unione Generale Consumatori Luca Tortora col quale è stata definita una strategia comune tesa a coniugare la qualità, la sicurezza dei consumatori e la difesa delle produzioni. “Una cosa deve essere chiara” hanno dichiarato un una nota congiunta “se qualche sciacallo proverà a scippare la mozzarella dal casertano, che si caratterizza proprio per le bufale e per il loro latte, per trasformarla in qualcosa di diverso da sacrificare sugli altari dei mercati globalizzati, troverà in noi un agguerrito avversario. È questa una filiera artigianale e locale che non regaleremo al sounding. Abbiamo ascoltato le ragioni degli allevatori, sappiamo che la brucellosi è un’emergenza anche per loro, proprio per questo tengono a garantire le analisi ai capi di allevamento e la salute del bestiame. Lunedì sera saremo con loro in piazza.

