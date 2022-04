CALCIO. Il Napoli ritorna alla vittoria al Maradona. Sassuolo battuto 6 -1

Il Napoli non da scampo al Sassuolo battendolo per 6-1, con quattro reti già nel primo tempo. Era l’anticipo della 35ª giornata. Al Diego Armando Maradona per gli uomini di Spalletti arriva una goleada già nei primi 21’, senza contare il palo di Osimhen in avvio: sblocca al 7’ Koulibaly di testa su calcio d’angolo; gol fotocopia dallo stesso angolo, ma di Osimhen al 15’; tris al 19’, segna Lozano per il 3-0 su passaggio del nigeriano; poker al 21’ di Mertens. Lo stesso belga firma la doppietta al 54’ su assist di Fabian Ruiz, mentre Osimhen è in fuorigioco al momento del suo secondo timbro personale. Rrahmani chiude i conti all’80’ su assist di Politano. Accorcia nel finale Maxime Lopez. Nonostante la vittoria che ha assicurato la partecipazione alla prossima Champions non sono mancate le contestazioni per le ultime gare che hanno letteralmente a poche giornate dal termine fatte venire meno il sogno scudetto per i suoi tifosi. Era l’anno giusto tenendo conto dell’andamento del campionato.

