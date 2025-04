Casa Circondariale di Avellino: detenuto aggredito e dimesso dopo una notte in ospedale

La Casa Circondariale di Avellino è nuovamente al centro dell’attenzione a causa di un episodio di violenza che ha avuto luogo ieri pomeriggio. Un detenuto di 27 anni è stato vittima di una violenta aggressione all’interno dell’istituto penitenziario, riportando gravi ferite. Immediatamente soccorso dagli agenti di polizia penitenziaria, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Moscati” per ricevere le prime cure.

Nonostante la gravità delle lesioni, le prime informazioni mediche hanno escluso pericoli di vita per il detenuto, che, dopo essere stato sottoposto a osservazione per la notte, è stato rilasciato e rientrato nella struttura penitenziaria. Le forze dell’ordine, intanto, hanno avviato un’inchiesta per fare luce sulle cause che hanno scatenato l’aggressione e per chiarire i dettagli della dinamica dell’incidente.

L’area in cui è avvenuto l’episodio è stata isolata, mentre gli agenti hanno intensificato i controlli nelle zone più sensibili della prigione per evitare che situazioni simili possano ripetersi. I detenuti coinvolti nell’incidente sono stati separati per prevenire ulteriori confronti.

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per l’aumento della violenza nelle carceri italiane, dove, nei mesi recenti, si sono registrati numerosi episodi di aggressioni tra detenuti. La situazione solleva interrogativi sulle reali condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari e sulle misure di sicurezza attualmente adottate. Le autorità stanno monitorando la situazione e potrebbero attuare nuove misure per evitare che episodi di questo tipo possano continuare a verificarsi.