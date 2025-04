Raid Notturno al Supermercato Ciro Amodio in Via Carducci: Banda del Flex Ruba la Cassaforte

Avellino – Un colpo fulmineo è stato messo a segno la scorsa notte ai danni del supermercato Ciro Amodio, situato in Via Carducci, nel cuore di Avellino. La banda, composta da almeno tre individui, ha agito con una precisione chirurgica, utilizzando un flex per tagliare la serranda del negozio. In pochi minuti, sfruttando la tranquillità della notte, i malviventi sono riusciti a portare via la cassaforte contenente l’incasso del fine settimana.

L’incursione è avvenuta intorno alle 3 del mattino, quando i ladri, dopo aver manomesso il sistema di allarme, sono riusciti a penetrare nel supermercato senza fare alcun rumore. L’azione rapida e ben organizzata ha permesso loro di svuotare la cassaforte in un lasso di tempo davvero ridotto, lasciando poco spazio per le reazioni.

La Polizia è intervenuta tempestivamente, avviando le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Le forze dell’ordine stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona, cercando di raccogliere prove utili per chiarire l’accaduto. È inoltre in corso un’indagine per verificare se i malviventi siano coinvolti in altri colpi simili avvenuti di recente in zone limitrofe.

Nonostante la zona sia di solito tranquilla, gli investigatori stanno ascoltando i pochi testimoni che potrebbero aver visto o sentito qualcosa di sospetto. Le autorità, inoltre, stanno analizzando ogni traccia lasciata sul posto, nella speranza di identificare i colpevoli attraverso le evidenze rinvenute.

Nel frattempo, il supermercato è rimasto chiuso per diverse ore per consentire alle forze dell’ordine di eseguire i rilievi necessari. Sebbene l’operazione sia stata rapida ed efficiente, le indagini sono ancora in corso, e gli investigatori confidano che, con l’aiuto delle immagini e delle prove raccolte, possano fermare la banda e prevenire altri furti simili in futuro.