CAROTENUTO DI FORZA E PERSONALITÀ: 3-1 AL SALZA SOTTO LA PIOGGIA

Autorete, super gol di Pezzella e la perla finale di De Simone: vittoria pesante ad Atripalda in una gara dura e vera.

Sotto un freddo pungente e una pioggia incessante per quasi tutto il primo tempo, il Carotenuto supera con autorità il Salza Irpina per 3-1 sul campo “Gerardo Aquino” di Valleverde. Una partita combattuta, sporca, tipica della categoria, giocata principalmente a centrocampo, con contrasti duri e pressing continuo da entrambe le parti. A complicare la lettura del match anche una direzione arbitrale molto giovane e incerta, autore di diverse decisioni invertite e discutibili.

Il primo tempo resta bloccato fino al 30’, quando un tiro–cross di Michael Owen Lopez genera il vantaggio: nel tentativo di anticipare De Simone, un difensore del Salza devia nella propria porta. È la più classica delle autoreti: 1-0 Carotenuto.

Nel finale di frazione i neroverdi sfiorano due volte il raddoppio: prima con De Simone, murato all’ultimo istante davanti al portiere, poi con Pezzella, fermato da un difensore al momento del tiro. Da segnalare anche un palo colpito proprio da Pezzella. Dall’altra parte, Masucci trascorre un primo tempo praticamente da spettatore.

Nella ripresa la pioggia concede una tregua e la gara si accende. Il Carotenuto crea subito due occasioni importanti: una con Pezzella, che trova una grande parata del portiere, e una con Simone, che sfiora il palo da posizione favorevole. Nel momento migliore dei nostri arriva però il pareggio del Salza: una punizione dalla lunga distanza, con una traiettoria beffarda, si insacca per l’1-1, al primo tiro nello specchio della porta.

La reazione è immediata. Pezzella riceve sulla destra, percorre quaranta metri in progressione e scarica un diagonale potentissimo che piega le mani al portiere: 2-1 e Carotenuto di nuovo avanti.

Cinque minuti dopo arriva il colpo del ko. De Simone parte quasi da centrocampo, supera due difensori con fisico e determinazione e, a tu per tu con il portiere, lo batte con freddezza: 3-1. La gara si mette in ghiaccio e il Carotenuto controlla senza rischi fino al triplice fischio.

Una vittoria meritata, arrivata con carattere e maturità in una sfida complicata e resa difficile dal campo e dal clima. Tre punti fondamentali, frutto di solidità, qualità e grande spirito di squadra.

TABELLINO

Stadio: Valleverde “Gerardo Aquino” – Atripalda (AV)

Risultato: Salza Irpina 1-U.S. G. CAROTENUTO 3 (Autorete(C)-D’Argenio(SI)-Pezzella(C)-De Simone(C))

Arbitro: Andrea Gallesi sezione di Avellino

SALZA IRPINA 1999

Oliva Mario, Zara Mattia, Alvino Andrea, Sessa Mario, Contrada Antonio, Fabrizio Sabino, Galasso Ippolito, Barile Simone, Guerriero Marco, Coscia Pasquale, Mele Marino.

A disp.: Cinzo, Petrillo, Palladino, Guerriero D.A., Pascucci, Capossela, D’Argenio, Berardino, Della De Santis.

USD G. CAROTENUTO

Masucci Paolo, Oliveira Joao V., Napolitano Elia, Balzano Gennaro, Romano Giuseppe, Montuori Nicola, Calabrese Giuseppe, Gueriero Aniello, Lopez Viscaya Michael Owen, Bocchino Giovanni, De Simone Dario.

A disp.: Agueboro, Ungaro, Marigliano, Sarmiento Delgado, Rozza, Pezzella, D’Avanzo, Conte, Miro. All Accetta