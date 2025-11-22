Bisaccia, cane da caccia cade in un pozzo: salvato dai Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 22 novembre, intorno alle ore 14.00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Bisaccia (AV) è intervenuta in contrada Valle Fiumata, nel comune di Bisaccia (AV), per il recupero di un cane da caccia di razza setter.

L’animale era caduto all’interno di un pozzo storico non segnalato, realizzato in muratura di mattoni pieni cotti e profondo circa 10 metri, situato in una zona di fitta boscaglia.

Le operazioni sono state condotte mediante l’impiego delle tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale): un operatore specializzato è stato calato all’interno del pozzo, consentendo l’imbragatura e il recupero in sicurezza del cane, che è stato riportato in superficie senza ulteriori traumi e affidato al proprietario.