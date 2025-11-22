Neve a Piano di Pecora: Colliano si risveglia in un silenzio d’inverno

La montagna si è fatta quiete. A Piano di Pecora, nel territorio di Collianello – frazione di Colliano, in provincia di Salerno – la prima vera nevicata della stagione ha trasformato il paesaggio in un dipinto naturale, sospeso tra silenzio e meraviglia.

Dalle radure alle strade immerse tra i faggi, ogni angolo è stato avvolto da una coltre bianca che smorza i rumori, leviga i contorni e illumina il bosco con riflessi lattiginosi. Le vecchie casette di legno, i recinti, gli alberi secolari: tutto sembra tornare a un’armonia primordiale, come se il tempo avesse rallentato per lasciare spazio soltanto alla natura.

La neve cade fitta, soffice, restituendo a Piano di Pecora quel fascino selvatico che caratterizza l’entroterra salernitano nelle giornate d’inverno. Le strade di montagna, ricoperte da un manto che si fa via via più spesso, raccontano la bellezza e insieme la delicatezza di questi luoghi, dove l’inverno non è mai un semplice passaggio, ma un’esperienza totale.

Il bosco, rigido e imponente, accoglie il visitatore come in una fiaba antica. Rami piegati dal peso della neve, silenzi profondi, tracce appena accennate sul terreno: Piano di Pecora si mostra così, autentico e puro, nel suo abito più luminoso.

Una nevicata che non è solo un fenomeno atmosferico, ma un dono per chi ama la montagna, un invito a riscoprire la natura quando si veste di bianco e si fa poesia.