Capodichino, auto vandalizzate e vetri in strada: la denuncia di un cittadino. Borrelli: «Troppi pericoli, servono controlli»(Foto)

Cresce la preoccupazione a Napoli per una serie di episodi vandalici che si stanno verificando con frequenza in via Calata Capodichino, soprattutto nelle ore notturne. A denunciarlo è un residente, che ha raccontato quanto accaduto attraverso un messaggio indirizzato al deputato Francesco Emilio Borrelli, il quale ha poi condiviso la segnalazione sul proprio profilo Facebook.

«Salve signor Borrelli, le vorrei segnalare un disagio che nell’ultimo periodo si verifica spesso durante la notte in via Calata Capodichino. Gente che lancia vetro in strada e sfonda parabrezza e finestrini delle auto. Strada piena di vetro e residui di piatti e altre cose che possono creare danni alle auto. Stanotte è toccato a me, spero non accada di nuovo. I danni sono ambientali, economici, ma soprattutto mettono a rischio chi percorre questa strada di notte. Ovviamente ho ripulito al meglio la strada dai residui di vetro» – si legge nella segnalazione.

Una situazione allarmante che mette a rischio la sicurezza e l’incolumità di automobilisti e residenti. «Troppi danni, troppi pericoli per i cittadini. Esigiamo maggiori controlli» ha dichiarato Borrelli, rilanciando l’appello alle forze dell’ordine e alle autorità competenti affinché si intervenga con tempestività.

Il gesto del cittadino, che ha provveduto personalmente a ripulire la carreggiata dai frammenti di vetro, dimostra un grande senso civico, ma allo stesso tempo evidenzia la mancanza di una sorveglianza adeguata. I rischi non si limitano ai danni materiali: chi percorre quella strada, specialmente di notte, mette seriamente a repentaglio la propria sicurezza.

Borrelli ha ribadito la necessità di un presidio più costante del territorio, affinché episodi del genere non si ripetano e i responsabili vengano identificati e sanzionati. La richiesta è chiara: maggiore attenzione, prevenzione e sicurezza per i cittadini.