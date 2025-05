Napoli-Genoa, domenica al Maradona: il sogno si avvicina

NAPOLI – Tutto pronto per l’attesissimo match di domenica 11 maggio 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Genoa, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A. Fischio d’inizio fissato alle 20:45, in uno stadio che è tutto esaurito già da giorni.

Napoli: assenze pesanti, ma Conte non molla

Antonio Conte dovrà fare a meno di elementi fondamentali: Buongiorno e Juan Jesus sono out per infortunio, mentre restano in dubbio Lobotka (problema alla caviglia) e David Neres, che potrebbe rientrare solo nella prossima giornata.

Nonostante ciò, il Napoli dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2 compatto: Meret tra i pali, difesa guidata da Di Lorenzo e Rrahmani, con Lukaku e Raspadori a caccia di gol pesanti.

Genoa: emergenza a centrocampo

Situazione non migliore per Patrick Vieira, che dovrà rinunciare a Malinovskyi, Cornet, Miretti, Onana e Balotelli, oltre allo squalificato Thorsby. In dubbio anche Cuenca ed Ekuban.

I liguri dovrebbero rispondere con un 4-2-3-1, con Pinamonti riferimento offensivo supportato da Vitinha e Messias.

Sicurezza rafforzata: vietata la vendita ai liguri

Per motivi di ordine pubblico, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Liguria, con l’annullamento dei tagliandi già acquistati. Una misura volta a prevenire tensioni sugli spalti, in un match che si preannuncia comunque ad alta intensità.

Dove vedere il match

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, a partire dalle 20:30.

Un confronto importante per il Napoli per continuare a tre giornate dalla fine a rimanere in testa alla classifica e portare a casa il suo quarto scudetto. Napoli-Genoa non sarà solo una partita: sarà un banco di prova per carattere, futuro e sogno.