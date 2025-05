Giro d’Italia 2025, spettacolo a Tirana: Pedersen vince in volata e conquista la prima maglia rosa. Ora tocca alla cronometro

È partita con grandi emozioni la 108ª edizione del Giro d’Italia, che per la prima volta ha preso il via dall’Albania. La tappa inaugurale da Durazzo a Tirana ha visto il successo del danese Mads Pedersen, autore di una volata impeccabile che gli è valsa la vittoria di tappa e la maglia rosa. Sul traguardo di Tirana ha preceduto di un soffio il belga Wout van Aert, confermando i pronostici della vigilia.

Alle loro spalle, in una volata compatta, sono giunti i principali velocisti e alcuni outsider, ma la giornata ha già lasciato il segno per diversi uomini di classifica. Tra questi Arensman e Gee, arrivati attardati, mentre Mikel Landa è stato costretto al ritiro a causa di una brutta caduta.

Pedersen fulmineo, van Aert tiene il passo

Il corridore della Lidl-Trek ha beneficiato di un lavoro di squadra eccezionale, guidato anche da Giulio Ciccone, già protagonista nella lotta per la maglia azzurra. Pedersen ha poi gestito con freddezza gli ultimi metri, resistendo al ritorno di un determinato van Aert. Il belga ha confermato la propria forma e si candida a recitare un ruolo da protagonista anche nelle prossime tappe.

Ordine d’arrivo (1ª tappa – Durazzo > Tirana, 3:36:24):

1. Mads Pedersen (Lidl-Trek)

2. Wout van Aert (Visma Lease a Bike) – s.t.

3. Orluis Aular (Movistar) – s.t.

4. Francesco Busatto (Intermarché-Wanty) – s.t.

5. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) – s.t.

6. Diego Ulissi – s.t.

7. Richard Carapaz – s.t.

8. Max Poole – s.t.

9. Nicola Conci – s.t.

10. Davide Piganzoli – s.t.

Le classifiche dopo la prima tappa

Classifica Generale (Maglia Rosa):

1. Mads Pedersen – 3:36:14

2. Wout van Aert – a 4”

3. Orluis Aular – a 6”

4. Francesco Busatto – a 10”

5. Thomas Pidcock – s.t.

Classifica degli Scalatori (Maglia Azzurra):

1. Sylvain Moniquet – 18 pt

2. Lorenzo Fortunato – 10 pt

3. Giulio Ciccone – 9 pt

Classifica a Punti (Maglia Ciclamino):

1. Mads Pedersen – 25 pt

2. Wout van Aert – 18 pt

3. Manuele Tarozzi – 17 pt

Classifica Giovani (Maglia Bianca):

1. Francesco Busatto – 3:36:24

2. Max Poole – s.t.

3. Davide Piganzoli – s.t.

Domani la cronometro di Tirana: attesi scossoni in classifica

La corsa rosa resta in Albania per la seconda frazione, una cronometro individuale di 13,7 km interamente disegnata nel cuore della capitale. Un percorso veloce ma tecnico, con l’aggiunta di un GPM di 4ª categoria a Sauk, nella seconda metà.

Nonostante la brevità, questa prova contro il tempo potrebbe già ridisegnare la classifica generale. Gli specialisti sono pronti a dare battaglia: riflettori puntati su Primož Roglič e Juan Ayuso, ma anche su Asgreen, Tarling, van Aert e sull’italiano Edoardo Affini, fresco di podio mondiale.

Attenzione anche ai delusi della prima tappa, come Arensman e Gee, che avranno l’occasione di riscattarsi. Pedersen dovrà difendere la maglia rosa con i denti, ma il suo vantaggio è minimo e il rischio di un cambio al vertice è concreto.

Dove e quando vedere la cronometro

La seconda tappa sarà trasmessa in diretta integrale:

• In chiaro su Rai 2 e RaiSport

• Su Eurosport 1 (canale 210 di Sky)

• In streaming su NOW e Sky Go

Orario di partenza:

• Primo corridore: 13:55

• Ultimo a partire (maglia rosa Pedersen): 16:59

Il Giro d’Italia 2025 è iniziato con il piede giusto, tra spettacolo, sorprese e pubblico entusiasta in Albania. Dopo la volata di Tirana, la cronometro si preannuncia decisiva per iniziare a capire chi potrà davvero puntare alla vittoria finale.