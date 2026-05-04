Camposano, disinfestazione nella notte: intervento su tutto il territorio

CAMPOSANO – Intervento programmato di disinfestazione sul territorio comunale. L’amministrazione ha comunicato che, a partire dalla mezzanotte, verrà effettuata un’operazione adulticida che interesserà l’intero centro abitato.

Si tratta di un’attività preventiva finalizzata al contenimento degli insetti, in particolare delle zanzare, in vista dell’aumento delle temperature.

Per garantire la sicurezza dei cittadini e l’efficacia dell’intervento, il Comune ha diffuso alcune raccomandazioni da seguire durante e dopo il passaggio dei mezzi:

* tenere porte e finestre chiuse durante le operazioni;

* evitare di lasciare all’esterno alimenti, ciotole per animali o panni stesi;

* non sostare nelle aree interessate per almeno un’ora dopo il trattamento.

L’intervento si svolgerà nelle ore notturne per ridurre al minimo i disagi alla popolazione.

L’invito rivolto ai cittadini è quello di attenersi alle indicazioni fornite, collaborando per la buona riuscita dell’operazione.