Massa Lubrense, escursionista ferita sul sentiero: interviene il Soccorso Alpino

MASSA LUBRENSE – Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi lungo i sentieri della costiera. Una donna è rimasta ferita mentre percorreva un tratto escursionistico che dalla chiesa di San Costanzo si collega al sentiero CAI 300.

Secondo quanto riferito, l’escursionista è scivolata durante il cammino, riportando un trauma a una caviglia che le ha impedito di proseguire autonomamente.

L’allarme è stato lanciato alla centrale operativa del 118 di Castellammare di Stabia, che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS). Sul posto sono intervenuti i tecnici e i sanitari del corpo specializzato, che hanno raggiunto la donna in un’area non facilmente accessibile.

Dopo aver prestato le prime cure e immobilizzato l’arto, i soccorritori hanno provveduto al trasporto in barella fino alla viabilità ordinaria. Qui la donna è stata affidata all’ambulanza del 118 per il trasferimento verso una struttura sanitaria.

L’intervento si è concluso con esito positivo grazie alla rapidità e al coordinamento tra i servizi di emergenza.