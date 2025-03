Campania, approvata la prima legge regionale sul cicloturismo

La Campania compie un passo avanti nella promozione del cicloturismo con l’approvazione della Legge Regionale n. 2/2025, illustrata in Consiglio Regionale dall’On. Tommaso Pellegrino. La nuova normativa punta a valorizzare il turismo sostenibile su due ruote, prevedendo la realizzazione di nuove infrastrutture ciclabili, il coinvolgimento dei Comuni e l’istituzione di un elenco regionale degli operatori del settore.

La FIAB Campania – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha accolto con favore questa iniziativa, pur sottolineando l’urgenza di tradurre la legge in azioni concrete. La regione, infatti, deve recuperare il ritardo accumulato rispetto ad altre realtà del Sud Italia in materia di mobilità ciclabile e percorsi dedicati al turismo in bicicletta.

Un ruolo chiave sarà affidato anche alle associazioni di settore, che contribuiranno allo sviluppo della rete cicloturistica regionale con pareri e osservazioni. FIAB Campania, da sempre impegnata nella promozione della mobilità sostenibile, invita tutti gli interessati alla fiera Open Outdoor di Paestum, dove presenterà le proprie attività legate al cicloturismo e alle nuove opportunità offerte dalla legge.