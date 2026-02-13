Lauro si prepara al Carnevale: quadriglie, tradizione e festa nelle piazze

LAURO – Il paese si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il Carnevale Lauretano, una tradizione capace di unire spettacolo, cultura popolare e partecipazione collettiva. Le associazioni “Giovani Insieme” e “Il Mondo Che Vorrei ODV”, con il patrocinio del Comune di Lauro, animeranno le strade cittadine nelle giornate del 14, 15 e 17 febbraio, riportando in scena le storiche quadriglie e il tradizionale Laccio d’Amore, simbolo identitario della comunità.

L’iniziativa prevede un fitto calendario di esibizioni itineranti, spettacoli e momenti di animazione che attraverseranno diversi quartieri del paese, coinvolgendo residenti e visitatori in un’atmosfera di festa fatta di costumi colorati, musiche popolari e danze tradizionali. Le quadriglie, protagoniste assolute della manifestazione, offriranno coreografie e rappresentazioni che richiamano la storia e le radici culturali del territorio.

Il Carnevale di Lauro si conferma così un appuntamento capace di rinnovarsi ogni anno mantenendo intatto il legame con la tradizione. Un evento che non è soltanto spettacolo, ma anche occasione di incontro e condivisione, in cui intere generazioni si ritrovano nelle piazze per celebrare una delle ricorrenze più sentite del calendario locale.

Il programma dettagliato delle esibizioni e delle sfilate è disponibile nelle locandine ufficiali diffuse dagli organizzatori. L’invito è rivolto a tutti: partecipare significa sostenere e valorizzare una tradizione che continua a raccontare l’identità e la storia della comunità lauretana.