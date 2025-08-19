Campania 2025: elezioni regionali, Caputo verso Forza Italia, Azione apre a Giosy Romano”

Come in ogni finestra di mercato che si rispetti, anche nella politica campana si giocano partite decisive sotto traccia. Il nome caldo di queste settimane è quello di Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura, ormai a un passo dall’addio a Italia Viva e al centrosinistra. L’approdo a Forza Italia è dato praticamente per fatto: l’ufficialità potrebbe arrivare a fine agosto, magari accompagnata dalle dimissioni dalla Giunta guidata da Vincenzo De Luca.

Ma le trattative non si fermano qui. Nell’area moderata il mercato è apertissimo: dopo l’intervista del deputato Antonio D’Alessio (Azione), oggi è arrivata la “presa di posizione” del coordinatore regionale Luigi Bosco, che ha bocciato l’ipotesi Roberto Fico e, al contrario, aperto al profilo di un moderato. Tra le ipotesi più suggestive, quella di Giosy Romano, che con un “ingaggio” nel centrodestra potrebbe diventare il nome forte su cui costruire un vero e proprio laboratorio politico in vista non solo delle Regionali 2025, ma anche delle Politiche 2027.

Un calciomercato fatto di incontri, contatti e dichiarazioni: le grandi manovre sono appena iniziate e il tabellone dei trasferimenti politici promette altri colpi di scena.