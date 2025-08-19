Tufino: V edizione di “Un libro per S. Bartolomeo”

Giovedì 21 agosto, in piazza Gragnano, alle 21 circa si terrà la V edizione di “Un libro per S. Bartolomeo “. L’evento è organizzato dalla Comunità Parrocchiale di Tufino, in collaborazione con il Comitato Festa e il Comune e rientra nell’ ambito dei festeggiamenti in onore di San Bartolomeo. Quest’anno verrà presentato il libro “Il catasto onciario delle Università di Tufino, Risigliano e Vignola, scritto dal professore Antonio Caccavale. Alla manifestazione interverranno oltre allo scrittore anche Filomena Silvano assessore alla Cultura e alla Scuola di Tufino e il parroco del paese don Angelo Schettino. La popolazione è invitata a partecipare.(L.C.)