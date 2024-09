Cambio della guardia al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino: l’Ing. Mario Bellizzi lascia, arriva l’Arch. Maria Angelina D’Agostino

Cambio della guardia presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, infatti oggi 30 settembre l’Ing. Mario Bellizzi, dopo circa quattro anni alla guida del Comando Irpino, lascia il suo incarico per assumere il Comando dei Vigili del Fuoco di Benevento, al suo posto è arrivata il Primo Dirigente Arch. Maria Angelina D’Agostino di origini Beneventane. Il neo Comandante arch. Maria Angelina D’ Agostino, ha iniziato la sua carriera nei vigili del fuoco al Comando di Vercelli, dove subito dopo il suo arrivo è stata impegnata nel fronteggiare l’ alluvione del Po, che nell’ anno 2000 ha interessato i territori del Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna determinando ingenti danni. Successivamente trasferita al Comando di Benevento ha svolto attività di Prevenzione Incendi ed ha partecipato attivamente alle operazioni di soccorso e di verifica degli edifici per l’emergenza del sisma dell’ Aquila in Abruzzo, nonché al sisma del Pollino in Calabria. Ha prestato poi servizio al Comando di Campobasso impegnandosi in svariate attività tra cui la formazione per il personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso e la gestione del Nucleo cinofilo regionale del Molise. E’ stata nominata Primo dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 2017 e da quella data ha svolto servizio presso la Direzione regionale Vigili del Fuoco del Molise, coordinando il Sisma del Molise del 2018. Trasferita poi al Comando di Benevento ha svolto il ruolo di Comandante gestendo l’ emergenza da covid 19 e nel contempo garantendo l’attività di soccorso ai cittadini in questo critico momento storico. Ha svolto poi anche attività di relatrice in diversi convegni e seminari sul tema della Prevenzione Incendi. Dal 2021 è Dirigente della Prevenzione e Sicurezza tecnica presso la Direzione regionale della Campania dove si è occupata di attività a rischio rilevante e ha coordinato l’attività di efficientamento energetico delle sedi dei Vigili del Fuoco della Campania, oltre a pubblicare articoli scientifici sul tema della sicurezza. E’ stata docente ai corsi nazionali di ingresso per la carriera di Ispettori antincendi e componente di commissioni di concorso a carattere nazionale per l’ assunzione di Funzionari Direttivi Biologi e per il passaggio al ruolo di Capo Squadra. Da oggi 30 settembre è incaricata di ricoprire l’incarico di Comandante di Avellino