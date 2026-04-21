Calcio, Serie B. Nessun anticipo di orario per Avellino-Bari, si riattiva la prevendita

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, come confermato dall’ufficio competizioni della Lega Nazionale Professionisti Serie B, dopo una serie di interlocuzioni tra le autorità competenti in materia di ordine pubblico l’orario della partita Avellino – Bari resterà invariato.
Pertanto il match, come da programma, verrà disputato Venerdì 24 Aprile alle ore 21:00.
Da questo momento è dunque possibile riattivare la prevendita che sarà così organizzata:
Fase di prelazione per i possessori della Branco Card:
E’ già attiva online e presso punti vendita del Circuito Go2. Presso la biglietteria dello Stadio Partenio – Lombardi sarà possibile acquistare i biglietti in prelazione dalle ore 09:30 alle 13:00 di domani, mercoledì 22 aprile 2026.
Vendita Libera:
A partire dalle ore 15:00 di domani, mercoledì 22 Aprile.
La biglietteria dello Stadio Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura:
• mercoledì 22 e giovedì 23 aprile dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00;
• venerdì 24 aprile (giorno gara Avellino – Bari) dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 ad inizio gara.