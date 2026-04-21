Torna la “Sagra della Cotoletta” a Sirignano: tre serate di gusto e musica

Grande attesa a Sirignano per la XI edizione della Sagra della Cotoletta, in programma nei giorni 22, 23 e 24 maggio in Piazza Aniello Colucci. L’evento, organizzato con il supporto della Pro Loco e delle realtà locali, promette tre serate all’insegna del buon cibo, della convivialità e dell’intrattenimento.

A partire dalle ore 20:00 fino a mezzanotte, i visitatori potranno degustare un ricco menù che celebra i sapori della tradizione: dagli gnocchi al sugo al panino con cotoletta e contorni, passando per specialità come parmigiana di melanzane, montanare, caciocavallo impiccato e taglieri di salumi e formaggi. Non mancheranno le immancabili patatine fritte, dolci sfizi come gli straccetti con Nutella, il tutto accompagnato da acqua e vino.

Ad animare le serate ci sarà anche musica dal vivo, per creare un’atmosfera festosa e coinvolgente adatta a tutte le età. Inoltre, nell’ambito della manifestazione, sarà presente un bazar solidale promosso dalla Pro Loco, a sostegno di iniziative benefiche.

Facilmente raggiungibile dall’uscita autostradale di Baiano (A16 Napoli-Canosa), la sagra rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire i sapori autentici e vivere momenti di socialità nel cuore dell’Irpinia.

Per informazioni è possibile contattare il numero indicato dagli organizzatori.