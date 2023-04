CALCIO CHAMPIONS. L’urlo del Maradona sfiora i 115 decibel: lo dice il fonometro

La misurazione in decibel è stata effettuata dal team di Superscommesse, presente al Maradona per la continuazione della challenge social tra tifoserie “Chi urla più forte all’inno della Champions League?” partita con la registrazione dei decibel delle urla di gruppi di tifosi per le strade di Milano in occasione della gara d’andata.

Lo strumento utilizzato è stato il fonometro, dispositivo elettroacustico che misura il livello di pressione sonora e restituisce il valore del livello di rumore percepito. Ed ecco il dato: la tifoseria partenopea ha raggiunto quasi 115 decibel al momento dell’inno della Champions League che anticipa il fischio d’inizio della partita.

Lo stadio Maradona si conferma così uno dei più caldi in assoluto. I supporter del club partenopeo continueranno a sostenere con la stessa passione la propria squadra anche in campionato, in cui è protagonista di una stagione storica che ancora deve regalare grandi emozioni.