Brusciano Successo del “Premio Internazionale Giglio d’Oro Città di Brusciano”.

Come annunciato con la conferenza stampa di lunedì 29 agosto 2022 presso la Sala Consiliare del Comune di Brusciano, il “Premio Internazionale Giglio d’Oro Città di Brusciano”, come postato sul web sa IESUS Istituto Europeo di Scienze Umane e sociali, https://www.youtube.com/watch?v=iHXNmyDr2C0&feature=youtu.be, promosso dai Consiglieri Comunali Ilaria Esposito, Rosa Caiazzo e Domenico Di Maio, è stato svolto, nella sua prima edizione, fra scroscianti applausi del numeroso pubblico, con la presentazione della brillante conduttrice, Titti Fusco, nella serata di mercoledì 31 agosto 2022 in Piazza XI Settembre a Brusciano.

Nella prima parte c’è stato l’iniziale saluto della leader del gruppo promotore di questa originale kermesse, la Consigliera Comunale, Ilaria Esposito, e l’esibizione del sassofonista Rocco Di Maiolo, beniamino di Brusciano, ormai lanciatissimo nell’agone musicale nazionale ed europeo.

Ampio spazio è stato dato al contributo documentaristico del giornalista e sociologo, Antonio Castaldo, inerente la realtà giglistica bruscianese ed in ambito migratorio, quella ormai estinta in Argentina e quella presente da oltre 100 anni negli Stati Uniti, sempre in onore di Sant’Antonio di Padova.

Altri ospiti, eccellenze locali che portano il buon nome di Brusciano nel mondo, sono stati Teresa Fornaro, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, la cantante Marianna Nappo ed ancora, il calciatore, Giovanni Cervone presente con un videomessaggio, Genny D’Auria e Filippo Di Pietrantonio. Un commosso momento è stato dedicato alla memoria del maestro della cartapesta, Pietro Sessa e del maestro musicista, Tonino Giannino.

Ed ancora, fra i premianti e loro stessi premiati: Franco Romano, il Sindaco, Avv. Giacomo Romano, i Consiglieri Comunali Ilaria Esposito, Domenico Di Maio e Rosa Caiazzo ed il direttore artistico, Enzo La Gatta. Alla cerimonia di premiazione ha partecipato anche Lea Romano.

Come da programma musicale, sul palco di Piazza XI Settembre, si sono esibiti in concerto gli artisti: Tony Cercola e Ana Rita Rosarillo, Nello Daniele, Tony Esposito e Valentina Stella.

La fantasmagoria conclusione con l’ampia platea del pubblico segnata dal luccichio dei telefonini e dal coro partito dal palco con “Napul’è mille culure” in ricordo di Pino Daniele.

A tutti questi artisti così come gli ospiti rappresentanti del mondo della Festa dei Gigli di Brusciano, delle arti, delle professioni e delle Istituzioni locali, sono stati consegnati il “Premio Internazionale Giglio d’Oro Città di Brusciano” ed una copia del libro “La Festa dei Gigli di Brusciano” di Antonio Castaldo, nella prima edizione di questo notevole evento.

I promotori e gli organizzatori della kermesse culturale e di spettacolo hanno ringraziato l’Amministrazione Comunale per le autorizzazioni rilasciate e la concessione degli spazi pubblici per un grande evento a gratuita partecipazione in una bella bella serata dell’estate bruscianese.