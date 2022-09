AVELLA. Inaugurata la prima edizione dell’Abella Cup. E’ iniziato il calcetto

E’ inziata ufficialmente la prima edizione del Torneo di Calcetto “Abella Cup”, questa sera dopo la cerimonia inaugurale si sono giocate le prime due sfide del torneo. Una inaugurazione che ha visto la presenza delle autorità del paese, sindaco, assessori e consiglieri oltre al parroco Don Giuseppe Parisi e ad una folto pubblico che ha preso posto sugli spalti. Teatro di gioco lo stesso che 12anni fa aveva visto disputare la 22 esima edizione del torneo “Felice Pecchia”. Sindaco, assessori e tutti gli intervenuti hanno espresso la loro soddisfazione per la ripresa di una manifestazione che nella cittadina archeologica ha sempre attirato intorno a se molto pubblico. Durante la cerimonia inaugurale toccante è stato il ricordo voluto dall’organizzazione per la prematura scomparsa del giovane Ferdinando Amato, molto legato al paese e impegnato anch’esso, prima della sua scomparsa, ad organizzare la manifestazione che oggi ha preso il via, al punto che il primo cittadino ha ufficialmente dichiarato che l’anno prossimo l’Abella Cup sarà a lui dedicata.