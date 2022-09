LONARDO: solidarietà alla Polizia Penitenziaria di Sant’Angelo dei Lombardi

La senatrice Sandra Lonardo (Noi di Centro) esprime la propria solidarietà agli agenti di Polizia Penitenziaria in servizio per il carcere di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) che non ricevono gli straordinari retribuiti e chiedono l’invio di personale giovane per migliorare la condizione lavorativa all’interno della struttura. “Il personale è stanco e necessita di una integrazione sul piano delle risorse – spiega la Lonardo – perché non è possibile svolgere attività in condizioni precarie. Queste persone hanno bisogno di un supporto e vanno resi in grado di assicurare il massimo impegno senza però gravare oltre il limite consentito sulla loro disponiiblità e dedizione alla professione. Se finora il servizio è stato sempre garantito è proprio grazie allo spirito di abnegazione degli agenti, ma fino a quando potranno andare avanti così? Sarebbe il caso che chi di dovere intervenisse per porre fine a questa incresciosa situazione, con il riconoscimento della sede disagiata per l’istituto di Sant’Angelo dei Lombardi”.