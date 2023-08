Brusciano (NA). Lutto per Gennaro Russo. Comunità, Scuola, Cultura e Politica piangono la sua morte.

Brusciano il 31 agosto 2023 si è svegliata sgomenta nell’apprendere la morte di Gennaro Russo detto “O’ Mericano” che, per un malore sopraggiunto nella serata di ieri, è venuto a mancare, all’età di 59 anni, agli affetti dei suoi Cari Familiari e della folta schiera di amici, colleghi di lavoro del mondo della scuola e del mondo dell’associazionismo culturale e politico e dell’impegno sociale e civile.

Il sociologo Antonio Castaldo ricorda “l’amico dal carattere brioso e ironico, il capace traduttore di alcuni miei scritti, la sua sensibilità verso le problematiche sociali ed il suo impegno nella politica progressista e di sinistra. Iscritto all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, ANPI Brusciano Zona Nolana, era pronto ad ogni discussione da instancabile interlocutore, sempre pacato ma mai arrendevole nell’affrontare un confronto politico o culturale. Nella scuola, il suo essere docente di inglese non si limitava al compito ordinario, gli piaceva affrontare e realizzare grandi progetti come i frequenti scambi culturali fra le scolaresche e gli istituti scolastici dell’Italia con quelli di altri Paesi d’Europa. In questi ultimi giorni stava già ipotizzando di praticarne un altro anche verso gli USA come accennato a me ed ai nostri amici italoamericani in visita a Brusciano e a casa sua durante l’appena conclusa Festa dei Gigli che adesso ci lascia tanta amarezza e dolore” ed esprime a nome personale, familiare e di tutta la Comunità di Brusciano, le condoglianze all’intera famiglia: la moglie, Anna Maria La Fortuna, i figli Giovanni e Nicola, la nuora Nancy, i fratelli Giovanni e Nicola, le sorelle Marisa, e Lina, i cognati, i nipoti, fra cui il Dott. Francesco Principato, ed i parenti tutti.

L’Associazione “Il Fare perbene” di cui faceva parte attivamente, ha espresso via social il suo dolore con queste sentite parole: “Siamo distrutti dal dolore. Il caro Jerry Russo è venuto a mancare. Piangiamo la perdita di un compagno di tante battaglie, un uomo colto e un docente appassionato. Un compagno serio, sempre disponibile. Un autentico militante. Ci mancherà la sua allegria, il suo impegno sociale e politico. Ci stringiamo in un abbraccio ai familiari, ai figli Francesco e Giovanni e alla moglie Anna Maria”.

Le Esequie muoveranno oggi 31 agosto 2023 alle ore 15.00 dalla casa dell’estinto in Via Semmola n. 8 per la Chiesa Santa Maria delle Grazie ove sarà celebrato il rito funebre.