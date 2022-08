BRUSCIANO, Campi Estivi 2022: i Coordinatori e/o Referenti della Rete Sociale, ringraziano i genitori per la fiducia.

“Vogliamo ringraziare tutti i genitori che in questo momento stanno avendo fiducia in noi affidandoci la cosa più cara che hanno, i loro figli, per il nostro Campo Estivo presso il Centro Sportivo Giacomo Piccolo di Brusciano. La stima nei nostri confronti è andata oltre le nostre aspettative, cresce ogni giorno sempre di più, questo da a noi la possibilità di impegnarci al massimo in tutte le attività sociali”

Gli Educatori Domenico Toppi e Teresa Buonincontri referenti della rete sociale Associazione Alba, Cooperativa Sociale Aurora e Coperariva Sociale Giulia.

Ricordano che “Le adesioni al Campo Estivo 2022 continuano senza sosta e a tal proposito fanno presente a tutti i genitori che li seguono e contattano sui social, che le iscrizioni resteranno aperte per tutta l’estate, per partecipazioni sia settimanale che giornaliera”.

Visto il successo riscontrato i referenti comunicano che è nata l’idea di continuare un progetto educativo per il dopo Campo Estivo, con la collaborazione di professionisti del settore specialmente per la categoria di bimbi – speciali”.