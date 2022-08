Festeggia oggi, lunedì 8 agosto 2022, i suoi primi 60 anni Fortunato Conte di Quadrelle. Ecco gli auguri speciali: “Tu ci dimostri ogni giorno come l’età non sia altro che un numero. La gioventù è nel cuore e non nella carta d’ identità. Tantissimi auguri per i tuoi sessant’anni… Da Maria Grazia, Antonio, Maria Teresa e Nunzio”.

Auguri anche da tutta la redazione di Binews.