Benvenuti al Sejà: un viaggio sensazionale tra le materie prime di Procida messe in risalto dall’esperienza e dalla curiosità dello Chef Aniello La Muro.

‘Sejà, sejà! Salsiccio e Baccalà”.Il nome del ristorante racchiude un concetto semplice e genuino che è quello dello stupore e della gioia.

Quest’ espressione radicata nei vicoli di Procida rappresenta pienamente il format che propone il nostro Chef.

Il ristorante è basato su dei pilastri fondamentali i quali sono la convivialità, la dinamicità dei piatti e l’accesibilità rivolta alle esigenze di tutti i suoi ospiti.

A capo di questa scommessa ci sono i fratelli La Muro, lo Chef Aniello e il Restaurant Manager Lucio, che si muovono in simbiosi creando una sinfonia armonica tra la sala e la cucina.

La location del ristorante è molto intima ed elegante, situata in uno del palazzi più antichi di Procida offre un’atmosfera sentimentale che permette di percepire e assaporare tutti gli stimoli che si nascondono nelle portate complesse e studiate in ogni dettaglio.

La cucina del Sejà è frutto della dedizione, dello studio e della curiosità di Aniello.

Nel suo bagaglio culinario ha influenze da tutto il mondo che gli permettono di esprimere al meglio il suo concetto di cucina che si allontana dalla tradizione Procidana, nobilitando però tutte le materie prime del territorio valorizzandole con tecniche della cucina giaponese ed influenze del ‘savoir-faire delle cucine francesi.

La sala è il parco divertimento di Lucio che accoglie i suoi clienti con il sorriso e la massimadedizione per la cura delle esigenze di ognuno dei loro clienti.

L’offerta che propongono i fratelli La Muro è molto interessante, perchè viene proposto un menù degustazione studiato nei minimi dettagli che dà la possibilità ad ognuno dei commensali di poter fare un viaggio sensazionale comodamente seduti in un luogo raffinato e gradevole.