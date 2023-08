AVELLA. Il 1 Settembre prende il via l’Abella Cup, la seconda edizione del torneo di Calcetto

Con la composizione dei gironi avvenuta ieri sera e la presentazione ufficiale delle seconda edizione si è dato il via ufficialmente all’edizione 2023 dell’Abella Cup, il torneo di calcetto che prenderà il via il 1 settembre alle ore 20 con la partita inaugurale. Teatro della manifestazione l’area adiacente al parco San Pietro, stesso posto dove l’anno scorso ha preso il via il torneo. Saranno 16 le squadre che concorreranno per aggiudicarsi l’ambito Trofeo racchiuse in 4 gironi. Nel girone A : Mandamento Rossonero, New Colors, Etè Supermercati e Celtic football Avella.



Nel girone B: Farmacia Acierno, Mowgli, O’ Primm Ammore, One Cafè Ferrara.

Nel Girone C: Onofrio c’è, Macelleria o Bruzzes, Ferdy c’è, Team Canonico



Nel girone D: Irpinia Scavi, Gli amici del Paccione, MI.FRA bar del Corso, Caffetteria San Pietro

Passeranno il turno le prime due di ogni girone. Anche quest’anno si disputerà un torneo per i giovanissimi e per gli ultra 40enni. Padrino della manifestazione il noto personaggio radiofonico e teatrale Fabio Brescia.

Ecco il video del sorteggio e della presentazione.